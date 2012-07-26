ЦИК установила форму плаката кандидатов в парламент

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня под председательством Владимира Шаповала состоялось заседание Центризбиркома.

Комиссия утвердила Порядок составления и формы финансовой отчетности о поступлении и использовании средств избирательных фондов политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, а также установила формы соответствующих документов по реализации отмеченного Порядка.

Кроме того, Комиссия приняла два постановления, которыми установила форму, размер, полиграфическое исполнение информационных плакатов кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах, и политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Также утвержден порядок их изготовления.