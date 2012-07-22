СМИ: Племянник Герман избил беременную жену, двух девушек и милиционеров

Об этом ИА ZIK сообщили источники в правоохранительных органах.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет - это хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Вместе с тем издание, которое связывают с советником Президента Украины Анной Герман - Украинские национальные новости, сообщает, что против племянника советника Президента Анны Герман - Олега Бокало и его охраны возбуждено уголовное дело по статье 296 ч.1 «Хулиганство» Уголовного Кодекса Украины.

Эта статья гораздо легче, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. Это хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Источники ZIK также сообщают, что Бокало начал бить свою беременную жену, повалив ее на землю. Тогда за женщину вступилось две девушки, которые были при входе в клуб, они также пострадали от дебошира.

Однако жена Бокало не оценила поступка, и после инцидента заявила: "Вы еще не знаете, с кем связались!".

У работника милиции, следователя-женщины, на которую Бокало также поднял руку, кроме того - оскорблял, обзывал, на которую плевал и на которой порвал форму, констатировано сотрясение головного мозга и побои.

Кроме этого, трое сотрудников патрульно-постовой службы написали рапорт о том, что им нанесены телесные повреждения, одному из них наложены швы на лицо.