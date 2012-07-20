Томенко думает, что ПР хотела бы видеть Платини в первой пятерке своего списка

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что власть не выполняет свои социальные обязательства, и занимается предвыборным популизмом.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.Томенко.

По его словам, Объединенной оппозиции поступает много обращений о несвоевременных выплатах заработной платы от работников сферы здравоохранения города Киева, преподавателей черкасских высших учебных заведений и тому подобное, а также от представителей местного самоуправления, которые жалуются на то, что казначейство приостановило перечисление средств практически на все социальные или инфраструктурные проекты.

Вместе с тем Н.Томенко напомнил, что через политическую рекламу, в средствах массовой информации и своими заявлениями представители власти пытаются компенсировать невыполнение своих обязанностей рассказами о том, как «радуется УЕФА и президент организации Мишель Платини успешно проведенному Евро-2012». По убеждению Н.Томенко, такая радость является вполне обоснованной, ведь, как сообщается в СМИ, УЕФА впервые в истории еврочемпионатов заработала почти 1,5 млрд евро.

По словам Н.Томенко, не известно, соглашался ли М.Платини на то, чтобы его активно использовали в политической рекламе, но «создается впечатление, что если бы не ограничение в гражданстве, то Партия регионов поставила бы его в первую пятерку избирательного списка, чтоб хоть кто-то хвалил ее за то, что она выполняет свою предвыборную программу».

В целом, оценивая ситуацию в стране перед выборами, Н.Томенко заметил, что «политики ежедневно навязывают обществу искусственную дискуссию о том, как власть будет спасать русский и другие региональные языки. А кандидаты в депутаты раздают продпайки с самыми разнообразными наборами: от гречки до водки, объясняя это безумной любовью к избирателям».

Вице-спикер заметил, что в некоторых регионах работники коммунальной сферы, которые осуществляют плановые работы за бюджетные средства, на своей одежде рекламируют партию власти или кандидата от нее. «Если так дальше пойдет, то нужно и лопаты коммунальных работников подписать, что это - подарок от премьер-министра Николая Азарова или от Партии регионов», - добавил он.

Н.Томенко призвал правительство прекратить «предвыборную истерию», и своевременно выплатить зарплаты, прежде всего педагогам и медикам.