Горловские пенсионеры стоят в очереди за «сотней» от регионала (фото)

Сегодня утром возле офиса Горловской городской организации ПР образовалась длинная очередь: пенсионеры пишут заявления на получение материальной помощи в размере 100 гривен от народного депутата Украины Николая Янковского. Об этом сообщает gorlovka.ua.

Пенсионеры рассказывают, что сегодня они написали заявления, в которых указали свои контактные данные и причину, из-за которой просят у Янковского деньги.

Средства обещают им перевести на банковскую карточку в следующем месяце.

Причины для оказания помощи пенсионеры переписывали друг у друга : на лечение глаз, на операцию, на восстановление здоровья, на отдых. По признанию бабушек, подобная практика осуществляется с апреля. На вопрос: «Откуда узнают об аттракционе невиданной щедрости?», они сообщили, что информация распространяется различными способами, но в первую очередь через лечебные учреждения.

Издание напоминает, что Герой Украины, народный депутат от Партии регионов Николай Янковский – экс-владелец концерна «Стирол». На момент продажи эксперты оценивали химпредприятие в 650-750 млн. долларов. В Горловке у Янковского остался другой бизнес: он по-прежнему является собственником компании «Стиролбиофарм», производящей медпрепараты. Кстати, витамины от Янковского нынешней весной бесплатно раздавали в школах Горловки. После этого нардеп решил выделить 1 миллион гривен на мини-проекты. Тогда же Комитет избирателей Украины оценил эти действия как «непрямой подкуп избирателей».