Эксперт: "джинса" была и раньше, но никогда ее не было так много

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Когда мы видим политическую рекламу, то мы видим, что очень значительная ее часть, по нашим оценкам, около 50%, сегодня происходит вообще нелегальным способом путем "джинсы", заказа материалов, которые выглядят как редакционные материалы, как новости, как информационные материалы», - сказала она.

По словам эксперта, «переток» политической рекламы в «джинсу» приводит к ситуации, когда общество, кроме того, что не может получить информацию о том, кто и сколько за это платит, еще и вводится в заблуждение, поскольку это информирование выглядит как объективное, а в действительности это пиар-материалы.

В.Сюмар отметила, что с этой проблемой эксперты массово столкнулись именно в ходе этой избирательной кампании. «В последние годы «джинса» была, ее было много, но не так много, как мы сейчас фиксируем», - сказала она.

По словам В.Сюмар, то, что происходит сейчас, назвать политической рекламой нельзя, поскольку политическая реклама и агитация начинается с началом избирательной кампании и происходит жестко в соответствии с законом. В.Сюмар, в частности, отметила, что закон предусматривает, что телерадиокомпании должны заявить о предельных ценах накануне избирательной кампании, которые не должны превышаться. Кроме того, за политическую рекламу политические партии должны платить из своих избирательных фондов, а на сегодняшний день они не сформированы, поскольку избирательная кампания не началась.

«В сущности, сегодня мы видим рекламу брендов, и досаднее всего, что мы абсолютно не способны проконтролировать, за какие средства эти бренды рекламируются, хотя речь идет о политике, которая должна быть социально ответственной», - отметила В.Сюмар.