Яцуба: оппозиция провоцирует раскол страны

Тем самым она провоцирует раскол страны по языковому и географическому признакам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Яцуба заявил, выступая с докладом на 19-й конференции Севастопольской городской организации партии.

По словам лидера севастопольских «регионалов», оппоненты Партии регионов во время обсуждения и принятия закона «Об основах государственной языковой политики» действовали «методами шантажа, угроз, провокаций и откровенной лжи».

«Эфир наполняется громкими лозунгами об угрозе украинскому языку. Оппозиция полагает, что большинство граждан не станет читать закон, поэтому можно спокойно вводить людей в заблуждение по поводу его содержания», - сказал В.Яцуба.

По его словам, организованные оппозицией митинги против принятия языкового закона являются давно отработанными политическими технологиями по дискредитации власти. По мнению В.Яцубы, «прослеживается почерк организаторов «оранжевого» бунта 2004 года — через СМИ распускаются слухи о том, что милиция якобы готовит провокации, намеревается силовыми методами разогнать протестующих». «Цель этих действий — нагнетание ситуации, создание негативного информационного фона», - заявил председатель городской организации ПР.

Как утверждает В.Яцуба, «тактика оппозиции направлена на разрушение позитивного настроя украинцев после успешного проведения Евро-2012».

«Они пытаются убедить всех, будто новый закон ущемляет права украиноязычного населения. Ради своих политических целей оппозиционеры прибегают к провокациям, они выводят людей на улицы и устраивают стычки с правоохранителями. Этим оппозиция демонстрирует, что жизнь и здоровье людей, в том числе их избирателей, для них ничего не стоит», - заявил он.

При этом В.Яцуба подчеркнул, что жители Севастополя не поддаются на манипулятивные технологи оппозиционеров.

«К счастью, Севастополь – это высокообразованный и политически подкованный город. Несмотря на перипетии «оранжевой» эпохи, политические манипуляции с националистическими и языковыми идеями, севастопольцы сохранили верность городу-герою, чувство патриотизма и дух сплоченности. Наше население всегда отличалось рассудительностью, собственными устойчивыми взглядами на жизнь и политическую ситуацию. Его невозможно обмануть различными манипуляциями и популистскими обещаниями. Здесь они тверды, как камень», - резюмировал он.