Яцуба: оппозиция провоцирует раскол страны
Глава Севастопольской городской государственной администрации, руководитель горорганизации Партии регионов Владимир Яцуба считает, что оппозиция пытается настроить народ Украины против языкового» закона.
Тем самым она провоцирует раскол страны по языковому и географическому признакам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Яцуба заявил, выступая с докладом на 19-й конференции Севастопольской городской организации партии.
По словам лидера севастопольских «регионалов», оппоненты Партии регионов во время обсуждения и принятия закона «Об основах государственной языковой политики» действовали «методами шантажа, угроз, провокаций и откровенной лжи».
«Эфир наполняется громкими лозунгами об угрозе украинскому языку. Оппозиция полагает, что большинство граждан не станет читать закон, поэтому можно спокойно вводить людей в заблуждение по поводу его содержания», - сказал В.Яцуба.
По его словам, организованные оппозицией митинги против принятия языкового закона являются давно отработанными политическими технологиями по дискредитации власти. По мнению В.Яцубы, «прослеживается почерк организаторов «оранжевого» бунта 2004 года — через СМИ распускаются слухи о том, что милиция якобы готовит провокации, намеревается силовыми методами разогнать протестующих». «Цель этих действий — нагнетание ситуации, создание негативного информационного фона», - заявил председатель городской организации ПР.
Как утверждает В.Яцуба, «тактика оппозиции направлена на разрушение позитивного настроя украинцев после успешного проведения Евро-2012».
«Они пытаются убедить всех, будто новый закон ущемляет права украиноязычного населения. Ради своих политических целей оппозиционеры прибегают к провокациям, они выводят людей на улицы и устраивают стычки с правоохранителями. Этим оппозиция демонстрирует, что жизнь и здоровье людей, в том числе их избирателей, для них ничего не стоит», - заявил он.
При этом В.Яцуба подчеркнул, что жители Севастополя не поддаются на манипулятивные технологи оппозиционеров.
«К счастью, Севастополь – это высокообразованный и политически подкованный город. Несмотря на перипетии «оранжевой» эпохи, политические манипуляции с националистическими и языковыми идеями, севастопольцы сохранили верность городу-герою, чувство патриотизма и дух сплоченности. Наше население всегда отличалось рассудительностью, собственными устойчивыми взглядами на жизнь и политическую ситуацию. Его невозможно обмануть различными манипуляциями и популистскими обещаниями. Здесь они тверды, как камень», - резюмировал он.