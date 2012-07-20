Власенко не намерен встречаться с активисткой «Молодых регионов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил на брифинге перед больницей «Укрзализныци», где Ю.Тимошенко проходит курс лечения.

«Встречаться с этим человеком у меня нет никакой потребности и желания», - сказал он.

С.Власенко отметил, что М.Столярова на протяжении трех дней высказала три разные версии, где она находилась во время нападения.

«Я отслеживаю публичные заявления этого человека. Меня удивляет то, что за три дня человек поменял три версии событий. В первый день она заявила, что была на рабочем месте в это время, и это могут подтвердить все. На второй день ее партийный руководитель заявил, что она, наверное, в отпуске. А вчера она заявила, что ее видела слепая бабушка», - сказал С.Власенко.

По мнению защитника, такие заявления М.Столяровой ставят под сомнение ее непричастность к нападению.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля возле больницы «Укрзализныци» в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, неизвестная женщина облила С.Власенко зеленкой. Впоследствии С.Власенко заявил, что нападавшая «очень похожа» на М.Столярову, которую он увидел на видеозаписях мероприятий «Молодых регионов».

17 июля защитник обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке и министру внутренних дел Виталию Захарченко с заявлением, в котором требует возбудить уголовное дело против девушки, которая вылила ему в лицо зеленку, по ст. 346 Уголовного кодекса «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».