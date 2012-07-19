Янукович требует обеспечить честную избирательную кампанию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на этом он акцентировал во время своих встреч в Крыму с руководителями областных государственных администраций.

«Власть должна создать все условия для проведения честных, демократических парламентских выборов», - отметил В.Янукович.

Президент обратил особое внимание руководителей регионов на важность неуклонного соблюдения норм действующего избирательного законодательства и предоставления всем участникам избирательного процесса равных условий для ведения предвыборной кампании.

Он подчеркнул, что для этого имеются все условия, ведь еще за год до выборов в Украине было принято законодательство, необходимое для выборов Верховной Рады.

«Новое избирательное законодательство стало результатом успешного политического компромисса. Этот успех отметили также и международные наблюдатели», - заметил В.Янукович.

От того, как пройдут эти выборы, будет зависеть международный имидж нашей страны, дальнейшая успешная реализация внутренних реформ и выполнения социальных инициатив, убежден Президент.

«Избирательная кампания должна пройти безукоризненно, в полном соответствии с международными стандартами», - сказал он, добавив, что речь идет, в том числе об открытости и публичности избирательного процесса, надежной защите прав избирателей.

В.Янукович также подчеркнул, что местная власть должна уже сейчас проверить готовность участков к голосованию, провести в случае необходимости ремонтные работы. «Также все должно быть подготовлено для обеспечения общественного порядка как накануне, так и в день голосования», - добавил Президент.

С начала текущей недели в рамках рабочего отпуска Президента состоялись его встречи с председателем Совета министров Крыма Анатолием Могилевым, главой Одесской ОГА Эдуардом Матвийчуком, главой Херсонской ОГА Николаем Костяком, глаой Николаевской ОГА Николаем Кругловым, главой Запорожской ОГА Александром Пеклушенко, главой Кировоградской ОГА Сергеем Лариным, главой Днепропетровской ОГА Александром Вилкулом, главой Донецкой ОГА Андреем Шишацким, главой Харьковской ОГА Михаилом Добкиным, главой Луганской ОГА Владимиром Пристюком, главой Киевской ОГА Анатолием Присяжнюком, главой Черкасской ОГА Сергеем Тулубом, главой Ивано-Франковской ОГА Михаилом Вышиванюком, главой Киевской горгосадминистрации Александром Поповым, главой Севастопольской горгосадминистрации Владимиром Яцубой.