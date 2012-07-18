Евродепутат: украинская власть продолжает политику ограничения оппозиции

09:17, 18 июля 2012
Политика
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Депутат Европарламента Ребекка Хармс (группа “зеленых”, Германия) считает, что украинская власть продолжает политику ограничения оппозиции.

Ребекка Хармс думает, что процесс над Тимошенко затягивают специально

Таким образом депутат прокомментировала собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенести рассмотрение кассационной жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на 16 августа.

“Абсолютно непонятно, почему суд настаивает на физическом присутствии Ю.Тимошенко во время слушания кассационного дела, поэтому и было принято решение отложить слушания”, - сказала депутат.

“Это похоже на попытку задержать процесс как можно дольше, во избежание возможности участия Ю.Тимошенко в следующих парламентских выборах”, - добавила Р.Хармс.

Депутат обратила внимание на то, что дата следующего рассмотрения дела Ю.Тимошенко – 16 августа – уже выходит за рамки сроков регистрации кандидатов в народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил перерыв в рассмотрении кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко до 16 августа.

По словам председательствующего в суде Станислава Мищенко, такое решение принято с целью обеспечения объективного рассмотрения жалобы.

Это уже третье решение суда о переносе рассмотрения жалобы: назначенный на 15 мая, он сначала был перенесен на 26 июня, а затем – на 12 июля.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

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