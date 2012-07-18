Евродепутат: украинская власть продолжает политику ограничения оппозиции

Таким образом депутат прокомментировала собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенести рассмотрение кассационной жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на 16 августа.

“Абсолютно непонятно, почему суд настаивает на физическом присутствии Ю.Тимошенко во время слушания кассационного дела, поэтому и было принято решение отложить слушания”, - сказала депутат.

“Это похоже на попытку задержать процесс как можно дольше, во избежание возможности участия Ю.Тимошенко в следующих парламентских выборах”, - добавила Р.Хармс.

Депутат обратила внимание на то, что дата следующего рассмотрения дела Ю.Тимошенко – 16 августа – уже выходит за рамки сроков регистрации кандидатов в народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил перерыв в рассмотрении кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко до 16 августа.

По словам председательствующего в суде Станислава Мищенко, такое решение принято с целью обеспечения объективного рассмотрения жалобы.

Это уже третье решение суда о переносе рассмотрения жалобы: назначенный на 15 мая, он сначала был перенесен на 26 июня, а затем – на 12 июля.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.