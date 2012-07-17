Луценко - прокурорам: Вперед, балбесы, у вас три дня работы

Печерский районный суд Киева до 20 июля объявил перерыв в рассмотрении дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в организации незаконной слежки для предоставления возможности прокурорам подготовиться к стадии дополнений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская, удовлетворив таким образом ходатайство стороны гособвинения.

Другим своим постановлением она отказала Ю.Луценко и его защите в удовлетворении ходатайства о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления, мотивировав это тем, что на данном судебном этапе такое ходатайство удовлетворению не подлежит.

Таким образом, следующее судебное заседание начнется в 8.15 20 июля.

После объявления этого решения судьи, обращаясь к прокурорам, Ю.Луценко сказал: «Вперед, балбесы, у вас три дня работы».

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Справка УНИАН. Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

Суть злоупотреблений, которые инкриминируются экс-министру, сводится к тому, что он, а также Владимир Тарасенко и Олег Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД), в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давиденко, бывшего водителя экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давиденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко, говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.