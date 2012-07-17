Азаров похвалился, как он эффективно работает в Facebook

Об этом сообщил сам премьер, пишет газета «Урядовый курьер».

«Приблизительно год мы работаем с вами в таком режиме. За это время поступило свыше 10 тысяч обращений», - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что 65% обращений рассмотрены положительно и по ним уже есть решение. «Есть обратная связь... 32% обращений находятся в стадии исполнения, и только 3% обращений не выполнено, и причина, как правило, связана с большими объемами и отсутствием необходимого финансирования в государственном бюджете. Но все эти вопросы находятся на контроле и будут решаться со временем», - заявил премьер-министр.

По его словам, среди обращений примерно 55% — это просьбы о помощи, почти 10% - разные предложения, как улучшить работу государственных и местных органов власти, примерно 5% - разные информационные новости и примерно 20% - обращения с предложением работы в госструктурах.

Н.Азаров добавил, что его служба ведет постоянную работу с руководством министерств и ведомств, чтобы до минимума сократить формальные отписки.