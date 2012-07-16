Томенко требует разобраться, законно ли Гереге выкроили площадь под приемные

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко направил обращение прокурору Киева Анатолию Мельнику относительно законности решения, принятого на сессии Киевсовета 12 июля, о передаче секретарю Киевсовета Галине Гереге в аренду двух помещений в Днепровском и Деснянском районах общей площадью 201,6 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Он отмечает, что средства массовой информации проинформировали о принятом на последнем заседании Киевским городским советом решения о передаче в аренду двух помещений для размещения общественной приемной депутата Киевсовета от «ГАК» Г.Гереги. Речь идет о 104 кв. м площадей на первом этаже пятиэтажного дома в Днепровском районе на срок действия депутатских полномочий, но не более, чем на два года (арендная плата за помещение 50 кв. м составляет 1 грн в год, за 54 кв. м - 1,484 тыс. грн (без НДС) в месяц) и помещение общей площадью 97,6 тыс. кв. м. в двухэтажном доме в Деснянском районе сроком на один год (арендная плата за помещение 50 кв. м составляет 1 грн в год, за 47,6 кв. м - 1,231 тыс. грн (без НДС) в месяц).

Вице-спикер отметил, что секретарь Киевсовета является должностным лицом, в прямых интересах которого было принято упомянутое решение. По его убеждению, прокуратура должна проверить законность такого решения, поскольку, исходя из действующего законодательства, такие действия городской власти имеют прямые признаки коррупционных.

Н.Томенко также добавил, что “не является тайной, что Г.Герега будет баллотироваться как кандидат от власти в Верховную Раду, а поэтому такое решение носит еще и выразительно предвыборный характер, поскольку создаются преференции для кандидатов от власти”.

Как сообщал УНИАН, 13 июля заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Г.Герега заявила на брифинге, который не будет баллотироваться на должность мэра Киева, а относительно участия в выборах в Верховную Раду определится до конца месяца.