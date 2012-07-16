«Виртуальный мэр. Кто реально управляет Киевом?» – эфир «Киевского форума»

17 июля 2012 года в 19.30 начнётся очередной выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Из жизни столичного политикума, или Виртуальный мэр. Кто реально управляет Киевом? И кому выгодно безвластие в столице?».

К участию в программе приглашены:

Кирилл Куликов, народный депутат Украины, председатель ВСК ВР Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины, Земельного кодекса Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевсоветом в период с 2007 по 2010 годы;

Валерий Бондик, народный депутат Украины (фракция Партии регионов), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, член Высшего совета юстиции;

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины;

Татьяна Монтян, адвокат;

Виталий Черняховский, первый заместитель председателя ОО «Киевский форум»;

Евгений Магда, политический эксперт, журналист;

Олег Вострых, президент Фонда «Высшая школа профессиональной политики»;

Александр Солонтай, эксперт Института Политического Образования;

Сергей Таран, политолог, председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Социовымир», директор Международного института демократий (Украина);

Василий Мокан, кандидат политических наук, аналитическая группа «Левиафан»;

Алексей Вороненко, политолог, руководитель проектов Фонда «Украинская Политика»;

Андрей Странников, депутат Киевсовета;

эксперты, чиновники, общественные деятели, осведомлённые в теме.

Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 17 июля.