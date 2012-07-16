СМИ: Мартынюк может стать спикером 23 июля после съезда Партии регионов

Скоро Литвин не сможет помешать языковому закону дойти до Януковича, сообщает ТСН-Тиждень со ссылкой на собственные источники в партии власти.

Напомним, 5 июля 51 народный депутат-регионал обратился в Конституционный суд. Суть представления - упрощение процедур избрания и освобождения председателя Верховной Рады. И судьи приняли самый быстрый в истории этого Конституционного органа решение, которое простыми словами означает - менять спикера можно простым большинством и без тайного голосования бюллетенями.

Следующее заседание Рады, правда, внеочередное, очевидно состоится 23 июля, после съезда Партии регионов, который пройдет 20 июля, сообщили источники в партии власти. Внеочередное заседание и станет, скорее всего, последним для Владимира Литвина как председателя парламента. Его место, по информации ТСН Тижня скорее всего займет коммунист Адам Мартынюк. Именно он поставил закон о языках голосование, и он их подпишет и передаст в Администрацию президента.