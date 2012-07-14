Клюев говорит, что Украина возобновляет техническую оснащенность армии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Клюева, об этом он сказал, комментируя первые результаты работы государственного концерна «Укроборонпром» и ход формирования государственного оборонного заказа на будущий год.

Секретарь СНБО напомнил, что концерн был создан указом Президента Украины в начале 2011 года, и до конца года основная часть предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса была передана в его состав. Фактическая работа концерна началась в этом году, и уже есть неплохие результаты, отметил А.Клюев.

По его словам, в 2012 году будет введено в строй 15 кораблей, будет принят на вооружение ВСУ и поступит в войска новейший бронетранспортер БТР-4, запланировано отремонтировать или модернизировать 36 самолетов и вертолетов. Уже 12 модернизированных самолетов МиГ-29, Су-25 и Л-39 приняты на вооружение и проходят испытание в частях тактической авиации, сообщил секретарь Совбеза Украины. А.Клюев заявил, что в течение ближайших 5 лет прогнозируется поставить в наши Вооруженные Силы более восьмидесяти модернизированных самолетов.

«Благодаря возобновлению сотрудничества с ведущими отечественными и иностранными компаниями развернута программа модернизации украинских вертолетов. В итоге принят на вооружение модернизированный боевой вертолет огневой поддержки Ми-24ПУ1, который отвечает лучшим мировым образцам. Он способен круглосуточно выполнять боевые задачи на максимальных высотах», - сказал секретарь СНБОУ.

По его словам, прошлой весной также принята на вооружение новая автоматическая пушка ЗТМ1, которая будет установлена на отечественные бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Кроме того, в этом году уже приняты на вооружение еще несколько новых образцов военной техники, например, парашютная система «Барс-С» и наземная радиолокационная станция П-18 «Малахит», сообщил А.Клюев. Он также отметил, что к проведению чемпионата Европы по футболу в войска ПВО поступил ряд других технических средств для эффективного контроля воздушного пространства Украины.

«Что касается новой парашютной системы, то просто стыдно, что наши воздушно-десантные войска много лет оставались без качественных современных средств десантирования», - сказал он.

Секретарь СНБО также заявил, что уже проведена большая работа в рамках программы «Корвет». «Для восстановления потенциала украинского ОПК важно, что подавляющее большинство компонентов этого проекта будут заменены продукцией отечественного производства. В проекте строительства этих отечественных кораблей задействовано более 100 предприятий во всех регионах Украины», - сказал он.

По словам А.Клюева, скоро в войска также начнут поступать современные средства цифровой навигации и, что очень важно, высокоточное оружие.

Активизирована научно-конструкторская работа, сотрудничество с научными институтами Национальной академии наук, заявил секретарь СНБО. В частности, речь идет о разработке тепловизоров, беспилотных летательных аппаратов, новых типов боеприпасов. А.Клюев также сообщил, что в настоящее время для отечественной армии разрабатываются современные образцы обмундирования на основе лучших мировых стандартов.