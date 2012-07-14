Найден мертвым сын Сильвестра Сталлоне

"Это трагедия. Он был молодым, талантливым и преуспевающим кинематографистом и прекрасным человеком", - цитирует его РИА Новости.

Причина смерти пока не установлена, но полиция утверждает, что признаков насильственной смерти на теле Сэйджа не обнаружено.

Сэйджу Сталлоне было 36 лет, он был актером, режиссером и кинопродюсером. Впервые сын звезды боевиков появился на экранах в фильме "Рокки 5", где играл сына главного героя.