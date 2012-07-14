Найден мертвым сын Сильвестра Сталлоне
04:23, 14 июля 2012Политика
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Старший сын знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне Сэйдж найден мертвым в своем доме в Голливуде, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката покойного.
Сейдж Сталлоне, фото
с сайта celebslists.com
с сайта celebslists.com
"Это трагедия. Он был молодым, талантливым и преуспевающим кинематографистом и прекрасным человеком", - цитирует его РИА Новости.
Причина смерти пока не установлена, но полиция утверждает, что признаков насильственной смерти на теле Сэйджа не обнаружено.
Сэйджу Сталлоне было 36 лет, он был актером, режиссером и кинопродюсером. Впервые сын звезды боевиков появился на экранах в фильме "Рокки 5", где играл сына главного героя.
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