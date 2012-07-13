Азаров говорит, что 13-е число для него - самое удачное
19:56, 13 июля 2012Политика
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13-е число для премьер-министра Николая Азарова является счастливым.
Азаров не суеверный
Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.
"Я не суеверный человек, а 13-е число для меня вообще счастливый день. 13-го числа - день рождения моего сына и внука. Поэтому из всех чисел календаря - 13-е для меня самое удачное", - сказал Н.Азаров.
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