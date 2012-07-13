Правоохранители возбудили дело против защитников языка во Львове

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось, милиция Львовщины готова пойти против протестующих, которые стоят под Львовской ОГА, уголовными делами.

По информации депутатов областного совета, с жалобой на действия пикетчиков в правоохранительные органы обратился первый заместитель председателя Львовской ОГА Богдан Матолич. События вокруг областного совета снимали оперативные камеры.

Напомним, в Киеве против защитников языка возбуждено уже 5 уголовных дел.