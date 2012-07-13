Правоохранители возбудили дело против защитников языка во Львове
18:53, 13 июля 2012Политика
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Возбуждено уголовное дело по факту нарушений общественного порядка во время речевых протестов под Львовским облсоветом.
Против защитников языка завели еще одно дело
Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщалось, милиция Львовщины готова пойти против протестующих, которые стоят под Львовской ОГА, уголовными делами.
По информации депутатов областного совета, с жалобой на действия пикетчиков в правоохранительные органы обратился первый заместитель председателя Львовской ОГА Богдан Матолич. События вокруг областного совета снимали оперативные камеры.
Напомним, в Киеве против защитников языка возбуждено уже 5 уголовных дел.
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