Объединенная оппозиция: власть хочет ввести цензуру на TВі

Об этом говорится в заявлении оппозиции по поводу ситуации с телеканалом TВі, переданной УНИАН пресс-службой партии «Батькивщина».

В документе отмечается, что “власть хочет ввести цензуру на канале TВі”.

Налоговой милицией было возбуждено уголовное дело против “генерального директора известного и популярного телеканала TВі Николая Княжицкого. Едва ли не единственного телеканала в Украине, в эфире которого представители оппозиции могли донести свою точку зрения до украинского общества”, заявляют в оппозиции.

В заявлении подчеркивается, что объединенная оппозиция расценивает “этот циничный шаг власти как очередную попытку ограничить свободу слова в стране, ввести под предлогом возбуждения уголовного дела политическую цензуру на телеканале”. “Особую тревогу такой факт беспрецедентного давления на телеканал вызывает и потому, что все эти события происходят перед началом парламентской избирательной кампании”, - сказано в документе.

Оппозиция считает, что “возбуждение уголовного дела против Николая Княжицкого стоит в одном ряду с аналогичными делами против лидеров оппозиции – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко”. “Мотив действий власти один и тот же – с помощью правоохранительных органов, а затем политически мотивированных решений судов помешать политической оппозиционной деятельности, а в данном случае – объективной и незаангажированной работе известного телеканала и его руководителя, взять их деятельность под контроль власти”, - сказано в заявлении.

Объединенная оппозиция «За Батькивщину» подчеркивает, что оппозиция готова “подставить свое плечо поддержки лично Николаю Княжицкому и журналистскому коллективу телеканала TВі”.