Стець: власть занимается зачисткой независимых медиа в Украине

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець считает, что ситуация вокруг телеканала ТВі и его генерального директора Николая Княжицкого “является прямым давлением на независимые СМИ со стороны власти”.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

По словам Ю.Стеця, данная ситуация является звеном “большой цепи того, чем власть занимается, - зачисткой независимых медиа в Украине”.

“Ясно, что уголовное дело в отношении генерального директора по факту оппозиционного телеканала является прямым подтверждением того, что в Украине сворачиваются абсолютно все демократические инициативы, которые были со времен Помаранчевой революции”, - отметил Ю.Стець.

По его словам, сегодняшние события свидетельствуют о том, что “нас ожидают очень непростые выборы, и провластная партия не хочет видеть и слышать оппозицию даже с телеканала, который не имеет охвата по всей Украины”.

Ю.Стець сообщил, что будет звонить по телефону всем народным депутатам - членам Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации с тем, чтобы во вторник, 17 июля, собраться на внеочередное заседание комитета, где “единственным вопросом повестки дня будет ситуация, связанная с каналом ТВі и его гендиректором Николаем Княжицким”.

Он выразил надежду, что на заседании будут не только оппозиционные депутаты, но и те, кто представляют партию власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, в офисе ООО "Телерадиосвит" (канал ТВі) налоговая инспекция намерена провести выемку документов.

Представитель юридической компании, которая обслуживает ТВі, Екатерина Муравьева сообщила, что юристы ТВі будут обжаловать постановление Шевченковского районного суда Киева о выемке документов телекомпании.

Она также сообщила, что адвокаты ТВі готовят запрос в следственное управление налоговой милиции с целью ознакомления с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Княжицкого.