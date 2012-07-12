Стець: власть занимается зачисткой независимых медиа в Украине

18:11, 12 июля 2012
Политика
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Ситуация вокруг ТВi является прямым давлением на независимые СМИ со стороны властей, говорит председатель комитета ВР по вопросам свободы слова.

Юрий Стець

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець считает, что ситуация вокруг телеканала ТВі и его генерального директора Николая Княжицкого “является прямым давлением на независимые СМИ со стороны власти”.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

По словам Ю.Стеця, данная ситуация является звеном “большой цепи того, чем власть занимается, - зачисткой независимых медиа в Украине”.

“Ясно, что уголовное дело в отношении генерального директора по факту оппозиционного телеканала является прямым подтверждением того, что в Украине сворачиваются абсолютно все демократические инициативы, которые были со времен Помаранчевой революции”, - отметил Ю.Стець.

По его словам, сегодняшние события свидетельствуют о том, что “нас ожидают очень непростые выборы, и провластная партия не хочет видеть и слышать оппозицию даже с телеканала, который не имеет охвата по всей Украины”.

Ю.Стець сообщил, что будет звонить по телефону всем народным депутатам - членам Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации с тем, чтобы во вторник, 17 июля, собраться на внеочередное заседание комитета, где “единственным вопросом повестки дня будет ситуация, связанная с каналом ТВі и его гендиректором Николаем Княжицким”.

Он выразил надежду, что на заседании будут не только оппозиционные депутаты, но и те, кто представляют партию власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, в офисе ООО "Телерадиосвит" (канал ТВі) налоговая инспекция намерена провести выемку документов.

Представитель юридической компании, которая обслуживает ТВі, Екатерина Муравьева сообщила, что юристы ТВі будут обжаловать постановление Шевченковского районного суда Киева о выемке документов телекомпании.

Она также сообщила, что адвокаты ТВі готовят запрос в следственное управление налоговой милиции с целью ознакомления с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Княжицкого.

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