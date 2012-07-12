Адвокат рассказал, как Катеринчук пиарится на деле Макар

«Я считаю, что присутствие Катеринчука в этом процессе – это исключительно пиар-акция народного депутата, который собираться избираться в парламент, - заявил адвокат корреспонденту «ЗиБ». - Если посмотреть на хронологию, то Катеринчук появился не сразу, а после того, как этот дикий случай уже достиг достаточно большого резонанса, после того, как общественность и журналисты подняли буквально крик. То есть, фактически это было вскакивание в последний вагон поезда, и большей нужды в участии нардепа не было».

Игорь Степанов считает резонансное дело для политика «очень хорошим поводом засветиться в СМИ», обращая при этом внимание на некоторые детали тактики «защиты» Николая Катеринчука: «Если мы посмотрим на те комментарии, которые даются после каждого заседания, то это комментарии Катеринчука. Другие адвокаты, и сторона обвинения ведут себя профессионально и частых комментариев по этому поводу не дают. И подтверждением этому, как мне кажется, является тот факт, что изначально народный депутат занял воинственную позицию по поводу того, чтобы сделать процесс открытым и снимать это, чуть ли не в режиме он-лайн».

Адвокат считает дело Оксаны Макар с точки зрения доказывания достаточно простым - там есть показания самой Оксаны, показания обвиняемых, проведенные экспертизы. «Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Профессиональный адвокат должен осуществлять профессиональную защиту, а профессиональный политик должен каким-то образом формировать общественное мнение через законодательную инициативу, чтобы таких случаев не было в будущем или они были минимизированы, а не пиариться на чужом горе» - отметил И.Степанов.

Также И.Степанов напомнил о поведении Николая Катеринчука в другом резонансном деле: «мы должны еще, наверное, вспомнить скандал, который произошел с его немецким другом, так называемым меценатом, который якобы помогал другой девушке Александре Поповой. Этот немец якобы выступил меценатом, а потом стал требовать деньги. Это ведь его возил везде Катеринчук. Пресс-конференции, которые они давали вместе перед началом судебного заседания по делу Макар – у них была синхронная согласованная позиция».