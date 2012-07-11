Суд обязал Гриценко опровергнуть неправдивую информацию о Литвине

Об этом сообщается на сайте А.Гриценко.

«Сегодняшнее заседание Печерского суда было коротким. Судья быстро зачитала свой приговор: удовлетворила иск Литвина против меня. Признала, что у Литвина есть честь, достоинство и деловая репутация. Признала, что я нанес ущерб чести, достоинству и деловой репутации Литвина», - отметил А.Гриценко.

При этом он подчеркнул, что не согласен с этим решением суда и намерен подавать апелляцию.

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Как сообщалось, В.Литвин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к А.Гриценко и «Украинской правде» на основании блога А.Гриценко под названием «Литвин получил приказ или деньги?». А.Гриценко обвинил В.Литвина в продвижении законопроекта №10034, который списывает 820 млн грн долга оборонных предприятий, а кроме того – открывает возможность через подконтрольный Президенту Украины Виктору Януковичу «Укроборонпром» передавать в аренду и распродавать оборонные предприятия, что нанесет государству ущерб на миллиарды гривен.

В.Литвин назвал эту информацию неправдивой и недостоверной и требовал опровержения.