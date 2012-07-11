Кучма: дело Тимошенко выросло не само по себе, а из-за ее отношений с Ющенко

"Что касается непосредственно «дела Тимошенко», то оно выросло не само по себе. Здесь проблема отношений президента Ющенко и премьера Тимошенко – как говорят, нашла коса на камень, или, учитывая, что Юлия Владимировна с косой ходила, наоборот…", - сказал он в интервью Московским новостям.

По словам Л. Кучмы, между премьером Тимошенко и президентом Ющенко не было доверия.

"Каждый старался сделать так, чтобы другому было хуже. А о стране не думали. И в данной ситуации тоже. Убежден, если бы она тогда в начале января 2009-го позвонила из Москвы в Киев президенту и сказала, что Россия ставит такие-то условия, конечно, он сказал бы – «не подписывай». Чтобы сорвать ей переговоры. Вот она и взяла на себя ответственность за подписание договора, не советуясь с президентом. А ведь еще в 2004-ом была приведена в действие Конституция, согласно которой в Украине действовала не президентская, а парламентско-президентская модель. То есть все можно было решить, но добиваясь согласия всех сторон – президента, парламента, премьера и правительства", - отметил экс-президент.

В то же время он сказал, что считает сам газовый договор "кабальным" для Украины.

Кроме того, экс-президент рассказал о своих отношениях со своим преемником Виктором Ющенко.

"Я за время его президентства ни разу в администрации не был, ни разу не был в его кабинете, ни разу мы с ним не встречались... Он же пришел, сразу стал считать себя мессией. Что в результате намесил, известно", - подчеркнул Кучма. При этом он отметил, что сохраняет с нынешним президентом Украины Виктором Януковичем дружеские отношения.