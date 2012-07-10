Первый канал РФ поведал о "насильственной украинизации и извращении истории"

Российский Первый канал в выпуске новостей, в сюжете о ситуации в Украине, заявил о "насильственной украинизации" и "извращении русской истории".

Как сообщает Украинская правда, в выпуске за 8 июля, говоря о голосовании языкового законопроекта Колесниченко-Кивалова, ведущий сказал:

"В Украине Верховная рада приняла закон о придании русскому языку статуса регионального в половине областей. И это незначительное в любой другой стране мира событие всколыхнуло украинских националистов", – сообщил ведущий.

"Показательно, что за годы насильственной украинизации, когда в стране, где живет более 20 миллионов русских, принудительно повсюду насаждался украинский язык и извращалась русская история, прививалось вранье про геноцид украинцев и про героизм бандеровцев, не было со стороны русскоговорящих и сотой доли таких страстей, как сегодня", - сказал диктор.

Сюжет также повествует о том, как в Севастополе "с нетерпением ожидают языкового закона".