И.о. командующего ВМСУ: Си Бриз демонстрирует мирные намерения Украины

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия учений приняли участие временно исполняющий обязанности командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, командующий шестого флота США вице-адмирал Фрэнк Пандольф, руководитель учений Си Бриз-2012 капитан первого ранга Денис Березовский (ВМС Украины), содиректор учений Си Бриз-2012 капитан первого ранга Дэн Шаффер, участники учений, представители местных органов власти.

Учения проводятся в соответствии с Программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на 2012 год, его темой является международная операция по безопасности на море. Всего в учении принимают участие 17 стран.

На пресс-конференции по поводу начала Си Бриз-2012 временно исполняющий обязанности командующего ВМС Украины вице-адмирал Ю.Ильин выразил убеждение, что «учения Си Бриз-2012 будут способствовать как повышению уровня выучки, подготовки сил флотов к проведению международной операции по безопасности на море, так и углублению доверия между военными моряками и странами, которые они представляют».

По словам украинского вице-адмирала, нынешние учения проводится с целью отработать по единым стандартам действия многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения международной операции по безопасности на море, продемонстрировать мировые мирные намерения Украины, направленные на обеспечение мира в регионе.

В морской компонент учений вошли шесть кораблей, катеров и судов, в береговой – боевая тактическая группа морской пехоты общей численностью около 300 лиц и 36 единиц автобронетанковой техники. В авиационный компонент вошли несколько самолетов и вертолетов.

Учения продлятся до 21 июля.