Оппозиция свернула палаточный городок в Полтаве

Как сообщили УНИАН лидеры объединенной оппозиции «За Батьківщину» в Полтавской области Валерий Головко, Дмитрий Христов и заместитель председателя областной организации «Свобода», сельский голова Ковалевки Юрий Бублик, их сторонники завершают сегодня в областном центре массовую акцию гражданского неповиновения «За мову! За Батьківщину!"

«Оппозиция в течение четырех дней протестовала против одиозного языкового законопроекта регионалов Кивалова - Колесниченко "О принципах государственной языковой политики". Наш протест, в Полтаве, в самом сердце Украины показал, что борьба за украинскую Украину, за национальную идентичность, за освобождение от о кремлевской колониальной администрации может иметь успех только при условии массового единения всех патриотических сил, патриоты получили маленькую победу, но впереди нас всех ожидает общая нелегкая борьба», - отметил Ю.Бублик.

По словам депутата областного совета, руководителя областного штаба «За Батьківщину!" В.Головко, оппозиционеры свернули палаточный городок, ведь активность и неравнодушие миллионов патриотических украинский дала результат: вчера сессию Верховной Рады было закрыто, спикер ВР Литвин подал в отставку и заявил, что не намерен подписывать принятый с грубыми нарушениями Конституции и регламента закон.

В Полтавском штабе «За Батьківщину!» сообщили, что лидер объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил о бессрочной акции протеста "Украина против Януковича" и эту акцию будут поддерживать оппозиционеры в Полтавской области.