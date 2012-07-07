СМИ: Верховная Рада незаконно увеличила расходы на выборы на миллиард

Закон об обеспечении прозрачности выборов в Верховную Раду, который предусматривает выделение из бюджета 993,6 млн грн на установку веб-камер на избирательных участках, был принят народными депутатами с грубым нарушением Регламента ВР. Об этом говорится в статье «Зеркала недели».

Как известно, регламент требует в случае внесения изменений в показатели бюджета предоставлять вместе с законопроектом финансово-экономическое обоснование. В данном случае не было предоставлено ни обоснование, ни расчеты.

«Откуда взялась именно такая сумма, как ее можно было прикинуть, например, по стоимости оборудования, если в проекте и пояснительной записке, опять же, не приводится никаких технических параметров и характеристик», - пишет обозреватель ZN.UA.

Второй момент, следующий за ничем не обоснованной суммой, - это способ освоения миллиарда гривен. Подрядчик этого проекта будет определен без тендера.

Издание отмечает, что депутаты в срочном порядке уже нашли заявленную сумму в 993,6 грн. Эти деньги, внеся изменения в госбюджет, планируется взять из налоговых и таможенных сборов.