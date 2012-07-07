Янукович поручил Кабмину докопаться до причин ДТП с паломниками из РФ

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства также поручил Кабинету министров принять исчерпывающие меры для преодоления последствий трагедии, организации поисково-спасательных работ и предоставления необходимой помощи всем пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в Черниговской области перевернулся автобус, в результате чего погибли 14 паломников из России, еще 29 человек получили травмы. Трагедия произошла на автодороге Чернигов-Киев-Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчеевка-Красное в Черниговском районе. Автобус "Scania" двигался из населенного пункта Великие Луки Псковской области Российской Федерации в направлении г. Киева.

По предварительным данным, в автобусе были два водителя и 41 пассажир – паломники ехали в Почаевскую лавру.