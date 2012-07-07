Депутаты требуют расследовать подавления акции протеста в Черкассах



Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что вместе Николаем Томенко и рядом депутатов от Черкасской области обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением о подавлении милицией мирной акции за язык в Черкассах.



Об этом она сказала в эфире «Шустер Live».



Народный депутат Украины Владимир Олийнык (фракция Партии регионов), который когда-то был мэром Черкасс отметил, что также обратился в Генеральную прокуратуру по этому поводу.



«Я интересовался этой информацией, есть две точки зрения: одни говорят о существовании решения суда о запрете акции и исполнительном производстве, другие говорят о превышении полномочий сотрудниками милиции», - отметил он. При этом добавил: «Я, соответственно, обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы это было предметом проверки, а не спекуляций. Надо проверить и дать правовую оценку».



Геращенко отметила: «Я как черкащанка хочу сказать, что стыдно смотреть на происходящее на родине Шевченко». Она отметила, что мало верит в эффективность действий Генпрокуратуры по этому поводу. По ее словам, можно спрогнозировать, что «будет написано, что защитники украинского языка нарушали права, а милиция была права».



Лидер «Свободы» Олег Тягныбок напомнил о столкновениях участников акции против принятия «языкового» закона с «Беркутом» в Киеве и отметил, что в Киеве «пять уголовных дел открыты не против сотрудников «Беркута», которые незаконно начали разгонять митингующих, имевших разрешение на проведение акции возле Украинского дома». По его словам, в то же время «против представителей «Беркута» нет ни одного уголовного дела».



Представитель Ппрезидента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко отметил, что Виктор Янукович «вмешается» и в ситуацию вокруг событий в Киеве, в Черкассах, чтобы было проведено объективное расследование.