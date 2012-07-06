Кличко передал слова поддержки из-за границы

Обращение к участникам митинга передала народный депутат Украины Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии УДАР.

«Я имею честь передать слова поддержки, благодарности и единства всем, кто собрался на этом жаркой площади, от лидера партии УДАР Виталия Кличко, который все эти дни был здесь вместе с партийцами УДАРа, вместе со своими собратьями из других оппозиционных сил, со всеми простыми украинцами, боровшимися за важные для страны вещи. Сегодня Виталий находится в другом европейском городе, где завтра, несомненно, поднимется победный украинский флаг и зазвучит наш гимн, где будет бороться за победу в бою его брат Владимир. Но Виталий знает, что здесь собрались украинцы, которые верят, что будут еще сотни, тысячи украинских побед, и начинаются они здесь», - передала И.Геращенко слова В.Кличко.

По ее словам, В.Кличко также выразил поддержку провозглашенной оппозиционными силами бессрочной акции сопротивления нынешнему режиму.

«Мы выступаем против того беззакония, которое сегодня творится по всей стране. Мы вместе должны изменить эту власть, которая раскалывает страну, стравливает ее граждан. Уверен, сформировав демократическое большинство в новом парламенте, мы изменим эту власть», - убежден В.Кличко.