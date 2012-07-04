В ВР «с боем» зарегистрировали постановление, блокирующее подписание языкового закона

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батькивщина».

Народные депутаты Украины Юрий Одарченко и Степан Курпиль зарегистрировали постановление, которым предлагается отменить решение парламента о принятии языкового закона.

Как отмечают депутаты, регистрация проекта постановления оказалась достаточно сложной в связи с распоряжением руководства ВР возвращать все языковые проекты народным депутатам без регистрации.

«Только вечером мы «с боем» зарегистрировали постановление, которое блокирует подписание языкового закона. И это стало возможным в результате отставки председателя и заместителя председателя Рады. Утратив «руководящее влияние», сотрудники Аппарата вспомнили о том, что они являются украинцами, и зарегистрировали наш проект постановления, а также другие постановления по «языковому» вопросу, которые были внесены Арсением Яценюком, Николаем Томенко, Сергеем Сасом и Юрием Кармазиным», - сообщил Ю.Одарченко.

Депутаты утверждают, что теперь председатель ВР Владимир Литвин имеет все законные основания не подписывать Закон «Об основах государственной языковой политики» в соответствии со статьей 48 Регламента Верховной Рады Украины. По этой норме в случае, если народный депутат Украины внес предложение об отмене решения, председатель ВР не имеет права подписывать закон до момента повторного его рассмотрения.

Законопроект зарегистрирован под номером 9073-П4.

После голосования во вторник, 3 июля, Закона Украины «Об основах языковой политики», народный депутат Юрий Одарченко сразу подал в ВР текст непроизнесенного выступления, который, в соответствии с Регламентом ВР, является основанием для рассмотрения проекта постановления об отмене принятого закона.