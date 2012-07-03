«Беркут» покинул территорию вокруг Украинского дома

22:27, 03 июля 2012
Политика
2053

Сотрудники спецподразделения «Беркут» покинули территорию вокруг Украинского дома.

Как передает корреспондент УНИАН, на лестнице продолжается акция протеста.

Одно из подразделений «Беркута» двинулось в направлении Крещатика, а два других переместились на Трехсвятительскую улицу. Позже туда подъехал специальный автобус.

Сейчас возле Украинского дома остаются только представители охраны общественного порядка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter