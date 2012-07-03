«Беркут» покинул территорию вокруг Украинского дома
22:27, 03 июля 2012Политика
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Сотрудники спецподразделения «Беркут» покинули территорию вокруг Украинского дома.
Как передает корреспондент УНИАН, на лестнице продолжается акция протеста.
Одно из подразделений «Беркута» двинулось в направлении Крещатика, а два других переместились на Трехсвятительскую улицу. Позже туда подъехал специальный автобус.
Сейчас возле Украинского дома остаются только представители охраны общественного порядка.
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