«Беркут» покинул территорию вокруг Украинского дома

Как передает корреспондент УНИАН, на лестнице продолжается акция протеста.

Одно из подразделений «Беркута» двинулось в направлении Крещатика, а два других переместились на Трехсвятительскую улицу. Позже туда подъехал специальный автобус.

Сейчас возле Украинского дома остаются только представители охраны общественного порядка.