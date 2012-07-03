В Тернополе молодежь показала готовность к радикальным действиям

Как передает корреспондент УНИАН, акция, в которой приняли участие около 30 человек, проходила исключительно под национальными флагами, без флагов партий.

В завершение пикета его участники выбросили на мусорную свалку перед входом в здание ОГА чучело инициатора языкового законопроекта, народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко, оторвали ему голову и закидали туфлями.

«Такими действиями мы хотим подчеркнуть готовность молодежи к активным и радикальным действиям. Для защиты национальных интересов пора действовать, как наши деды и прадеды. В Киеве политики соревнуются, кто привезет на митинг больше партийных флагов. В действительности же нужно действовать, а не приводить своих активистов, которые и так уже имеют убеждения, и выступать перед ними», – убежден организатор акции Василий Мудло.