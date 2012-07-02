Завтра в час дня станет известно решение Евросуда по жалобе Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, решение ЕСПЧ огласит ориентировочно в 13.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, заявление экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко в Европейский суд было подано в январе 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что не был информирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.