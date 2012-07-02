Завтра в час дня станет известно решение Евросуда по жалобе Луценко
13:54, 02 июля 2012Политика
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Завтра Европейский Суд по правам человека огласит решение по жалобе адвокатов экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на решение о его незаконном задержании и аресте.
Алексей Баганец сообщил подробности
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.
В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, решение ЕСПЧ огласит ориентировочно в 13.00 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, заявление экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко в Европейский суд было подано в январе 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что не был информирован о причинах своего ареста.
17 апреля этого года Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.
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