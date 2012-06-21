Местные власти попытались закрыть лагерь "Коловрат"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в своем блоге на livejournal председатель сумского Бюро анализа политики и экс-заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Олег Медуница.

«Сегодня (20 июня) в лагере патриотического воспитания «Коловрат» было маски-шоу. Его для жителей лагеря устроила честная компания должностных лиц – лесники, санэпидемстанция, милиция. На протяжении трех часов они осматривали лагерь в поисках нарушений. В итоге – уехали ни с чем», - написал О. Медуница.

По его словам, представители лесничества обвинили участников лагеря в незаконной рубке, а не покупке сухих деревьев для костров, а работники СЭС без всяких исследований почвы и воды пришли к выводу, что лагерь "не отвечает требованиям". В это время большинство участников вместе с руководством лагеря находились в походе.

«После допроса, осмотра и отчета по телефону руководству все вместе составили совместный акт, который никто из жителей лагеря, понятно, не подписал, а следовательно и не удостоился чести его прочитать. Забрав акт с собой и пообещав вернуться, где-то в 12 часов дня проверяющие разъехались», - написал О.Медуница.

По словам организаторов молодежного отдыха, не объяснив по существу ни одного нарушения, не предоставив копию акта, представители госучреждений угрожают закрыть лагерь, который является, по их мнению, противоправным.

В свою очередь представители СЭС заявляют о плановой проверке всех палаточных лагерей в регионе с целью недопущения возникновения инфекционных заболеваний среди отдыхающей молодежи, а лесники – о профилактике и недопущении лесных пожаров в период летней жары. Также в Территориальном управлении МЧС Украины в Сумской области УНИАН сообщили, что по прогнозам областного Гидрометцентра, начиная с 21 июня и на протяжении выходных, на территории Сумской области будет наивысший 4–5 класс пожарной опасности. В таких условиях в области возникает большая угроза загорания сухой растительности и возникновения лесных пожаров.

Ранее организаторы «Коловрата» заявляли о давлении на них со стороны власти. Так один из организаторов лагеря, член Молодежного националистического конгресса Александр Бойко заявил, что заместитель сумского губернатора Игорь Яговдик запрещал проводить в Сумской области патриотический лагерь "Коловрат". Он также рассказал, что И.Яговдик на заседании комиссии облгосадминистрации сообщил, что «в некоторых лагерях, таких как «Коловрат» и «Студреспублика», учат не любить власть и бороться с милицией».

Кроме того, в прошлом году в Сумской области также происходили попытки помешать проведению молодежного лагеря "Отвага". Так, в августе 2011 года правоохранительные органы без всяких оснований переписали паспортные данные и сняли на видеокамеру всех его участников. Об этом еще в прошлом году сообщила член руководства организации "Молодежный националистический конгресс", которая организовывала лагерь, Екатерина Аврамчук. Участникам читали исторические лекции о событиях УПА, Холодного Яра и Конотопской битве, проводили тренинги по туризму и общественной активности. Тогда в лагерь приехало около 50 студентов и молодых людей из разных областей Украины.

Всего в Сумской области подобные лагеря патриотического направления проводятся уже более десяти лет.