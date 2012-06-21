Объединенная оппозиция обнародовала Декларацию о выборах

Обнародована Декларация объединенной оппозиции об обеспечении честных и прозрачных выборов в 2012 году, которую в четверг лидеры партий, входящих в это объединение, подписали и обнародовали во время встречи с руководителями ведущих общественных организаций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина".

Как отмечается в сообщении, декларация определяет принципы, на которых объединенная оппозиция будет формировать партийный список и список кандидатов-мажоритарщиков. В частности, свои подписи под документом поставили лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и другие.

Согласно декларации, объединенная оппозиция обязалась формировать список в открытом режиме, публиковать автобиографии кандидатов в народные депутаты, их декларации о доходах, свидетельства об образовании, сведения о гражданстве Украины.

В документе отмечается, что объединенная оппозиция не допустит выдвижения кандидатами в народные депутаты лиц, которые были причастны к нарушению прав и свобод человека и к коррупционным действиям. «Тот, кто систематически не принимал участия в заседаниях парламента и работе комитетов, тоже не может рассчитывать на кандидатство. Заказана дорога и тем лицам, «которые меняли свою политическую позицию вопреки волеизъявлению избирателей, сделанному в 2007 году», говорится в декларации.

Руководство объединенной оппозиции отдельно отметило, что «при отборе кандидатов принципиальным является тот факт, что народный депутат текущего созыва Верховной Рады выдержал искушения или угрозы власти, не предал страну и избирателей – не перешел в провластное большинство».

Кроме того, в соответствии с документом, те, кто попадет в кандидаты и станет депутатом, должны присягнуть, что не будут менять собственную политическую позицию в течение действия мандата, предоставленного им избирателями, постоянно будут принимать участие в работе Верховной Рады следующего созыва и ее органов, будут публиковать раз в год декларации о доходах и расходах, а также будут голосовать исключительно лично. За голосование карточками других народных депутатов будет введена уголовная ответственность.

Также объединенная оппозиция декларирует, что при формировании этих критериев учла мнение общественных организаций и планирует и в дальнейшем координировать свои действия с гражданским обществом «с целью обеспечения проведения честных и прозрачных выборов, всячески способствуя проведению общественного наблюдения за ходом выборов и подсчетом голосов, проведению экзит-полов».

Объединена оппозиция также не будет заниматься, в отличие от власти, подкупом избирателей и материально-финансовым поощрением к голосованию, будет бороться за честный подсчет голосов, содействовать работе международных и отечественных наблюдателей, а также журналистов, в отношении которых рассчитывает не беспристрастное освещение кампании, говорится в документе.

Важным критерием честности выборов оппозиционеры считают освобождение незаконно заключенных лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, обеспечение их полноценного участия в этих выборах.

«В отличие от правящей Партии регионов, которая сфальсифицировала президентские выборы 2004 года и грубо нарушила демократические стандарты при проведении местных выборов 2010 года, - говорится в декларации, - партии и политики, которые входят в Объединенную оппозицию «Батькивщина», в свое время обеспечили проведение двух парламентских (2006, 2007) и президентских (2010) выборов честно, справедливо, прозрачно, в полном соответствии с европейскими демократическими стандартами, что признано как внутри страны, так и международным сообществом». Так же они намерены действовать и теперь, отмечается в сообщении.