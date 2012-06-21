Защита Тимошенко думает обойтись и без помилования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Юлия Владимировна заявляла, что не будет обращаться с заявлением о помиловании к Януковичу. Я пока не хочу говорить о процессе помилования, у нас есть еще кассационная инстанция. Думаю, что обойдемся без помилования - будет принято решение об отмене приговора и закрытии уголовного дела", - сказал А.Плахотнюк.

На вопрос о его прогнозах относительно решения Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассации Ю.Тимошенко, А.Плахотнюк сказал: "Будет оправдание".

При этом он надеется, что решение по кассации в "газовом деле" будет вынесено уже 26 июня.

"Я надеюсь, что оно (заседание) будет, и на нем будет принято решение", - сказал адвокат.

По его мнению, заседание должно состояться в любом случае, иначе судьи "будут противоречить сами себе".

"Я уверен, что единственное правильное законное решение по данному уголовному делу - это отменить приговор и закрыть дело: я надеюсь, что 26 июня все-таки суд рассмотрит это дело и примет законное, обоснованное решение", - добавил он.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в октябре прошлого года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам заключения за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам 15 мая начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьера на решение суда первой инстанции, однако затем рассмотрение было перенесено на 26 июня.