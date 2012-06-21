Азарову не понравились два экскаватора в чистом поле
11:24, 21 июня 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров не доволен темпами строительства второй очереди окружной дороги в Днепропетровске.
Азарову хочется перерезать красную ленту
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске во время рабочей поездки.
«Я увидел в чистом поле два экскаватора. Это не очень радостно. Я дал поручение председателю «Укравтодора» завершить строительство окружной дороги за 2-3 месяца. В сентябре вторая очередь окружной дороги должна быть сдана», - подчеркнул Н.Азаров.
По его словам, на строительстве второй очереди этой дороги потерян 1 месяц.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году была открыта первая очередь окружной дороги в Днепропетровске, 15 мая 2012 года начато строительство второй очереди.
Общая (ориентировочная) стоимость строительства ІI очереди – 750 млн. грн. Общая протяженность – 9,8 км.
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