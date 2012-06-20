Литвин считает, что действующая Коституция уже свое отработала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня, выступая на заседании Конституционной ассамблеи.

«Конституция 1996 года свою ответственную и важную миссию выполнила, она позволила сохранить страну и в целом провести на цивилизационных принципах через самый сложный этап создания государственности и общества. Конституция 1996 года стала признанным документом, хотя бы потому, что на Конституцию все ссылаются и представители власти и оппозиции», - сказал В.Литвин.

В то же время он отметил, что потенциал действующей Конституции угасает, и потому нужно вести работу над созданием новой Конституции.

В свою очередь первый Президент Украины Леонид Кравчук отметил, что Конституционная ассамблея способна подготовить проект в лучших демократических традициях, которые воспримет украинский народ. «Новое дается не просто, его не всегда встречают хлебом-солью», - отметил Л.Кравчук.