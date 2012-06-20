Литвин считает, что действующая Коституция уже свое отработала
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что Конституция 1996 года выполнила свою роль.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня, выступая на заседании Конституционной ассамблеи.
«Конституция 1996 года свою ответственную и важную миссию выполнила, она позволила сохранить страну и в целом провести на цивилизационных принципах через самый сложный этап создания государственности и общества. Конституция 1996 года стала признанным документом, хотя бы потому, что на Конституцию все ссылаются и представители власти и оппозиции», - сказал В.Литвин.
В то же время он отметил, что потенциал действующей Конституции угасает, и потому нужно вести работу над созданием новой Конституции.
В свою очередь первый Президент Украины Леонид Кравчук отметил, что Конституционная ассамблея способна подготовить проект в лучших демократических традициях, которые воспримет украинский народ. «Новое дается не просто, его не всегда встречают хлебом-солью», - отметил Л.Кравчук.