Депутат-регионал об обязательствах, вранье и политических преследованиях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По словам И.Попеску, когда при власти была нынешняя оппозиция, ничего не было сделано для улучшения социальных стандартов. «Ее представители уже забыли, что во время их пребывания во власти развитие Украины упало на 15%. Они также забыли о том, что не сделали ни одного конкретного шага для выполнения обязательств Украины перед Советом Европы», - сказал он.

Между тем нынешняя власть, отметил депутат-«регионал», в течение одного года не просто разработала, но уже и приняла новый УПК. «Мы подали законопроекты об адвокатуре. Разрабатываем закон о прокуратуре. И в течение одного года выполним все свои обязательства, которые Украина взяла перед Советом Европы еще в 1995 году», - сказал политик.

Он также заявил, что представители оппозиции, участвуя в международных конференциях и семинарах, постоянно пытаются внести в документы, касающиеся Украины, какие-то пункты, которые фактически ухудшают имидж нашей страны. «Их сейчас интересует одно: как больше набрать голосов на выборах даже путем открытого вранья, путем ухудшения положения Украины на международном уровне», - убежден парламентарий.

«Сейчас они говорят о политических преследованиях. Но ведь политическое преследование – это когда людей преследуют и наказывают за их политические взгляды, за идеологию. А когда политик нарушает закон, он должен отвечать за свои действия по закону», - заявил И.Попеску.

Он отметил, что сейчас представители оппозиции, не читая Трудовой кодекс, всюду заявляют, что вводится 12-часовый рабочий день. «Но это же неправда. Согласно новому Трудовому кодексу, остается 8-часовый рабочий день и 40-часовая рабочая неделя», - заявил депутат от ПР.