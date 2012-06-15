Янукович рассказал, когда он может освободить Тимошенко

Об этом он заявил в интервью издания The Time Magazine, пишет "Украинская правда".

"Самое простое решение вопроса - это просто освободить Тимошенко", - заявил Янукович.

"Моя реакция на это такая: Я не могу выйти за рамки закона... Президент не имеет таких инструментов. И должен делать все согласно букве закона", - подчеркнул он.

"Так когда этот вопрос можно поднять? Его можно поднять, когда судебный процесс завершен", - подчеркнул Янукович.

"Когда он будет завершен, когда суды вынесут свое решение, включая Европейский суд по правам человека, тогда президент имеет власть предоставить помилование", - заявил президент.

"И когда это время придет, есть процедура для этого", - добавил он.

"Но пока суды не вынесут свое решение... я не имею власти делать это (предоставить помилование)", - сказал Янукович.

Согласно положению о помиловании, оно применяется, "как правило, по личному ходатайству осужденных", т.е. Тимошенко в таком случае должна сама обратиться с ходатайством к Януковичу.

Сама Тимошенко раньше заявляла, что не намерена просить о помиловании.