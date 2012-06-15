Большинство избирателей хотят больше 500 грн. за голос (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива И.Бекешкина высказала на брифинге в Киеве, на котором были представлены результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы».

По ее словам, опрос показал, что “большинство избирателей хотят больше 500 гривен” за голос. “Но это предмет торга, я думаю”, - добавила эксперт.

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что с ценой голоса избирателя “будут очень разные истории в каждом округе”. “Там, где большая конкуренция, ресурсные кандидаты, там, бесспорно, будет больше цена, а там, где явный лидер - будет меньше”, - добавил он. По словам председателя КИУ, бюджеты избирательных кампаний в городе и в селе также разные, поэтому “какие-то универсальные цифры трудно назвать”.

В то же время А.Черненко выразил убеждение, что из оффшорных зон на выборы в Украину поступит более миллиарда долларов.

Директор Института массовой информации Виктория Сюмар отметила, что на сегодняшний день, хотя официально избирательная кампания еще не началась, партии уже проводят агитацию.

“Откуда эти деньги? Конечно, это способ яркой демонстрации коррупционности политического процесса в Украине”, - считает она.

“Есть большое искушение посчитать, хотя бы прикинуть, количество тех бордов и той рекламы, которая идет в самый дорогой прайм-тайм в ходе футбольных матчей, и соответственно цена голоса для таких политических сил будет, конечно, выше, чем для тех, кто будет стартовать позже”, - сказала эксперт.

При этом она добавила, что “уже мы видим активную кампанию Медведчука, Королевской, стартовала объединенная оппозиция и Партия регионов, и есть серьезные основания поставить вопрос к политикам, а откуда такой ресурс?”.

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По данным исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы», которые были обнародованы 14 июня, на вопрос: “Как вы считаете, чем является агитация, которая сопровождается предоставлением избирателям средств, товаров или услуг (бесплатно или на льготных условиях)?”, 62,9% опрошенных ответили, что считают это нарушением законодательства, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. 17,6% респондентов считают, что это “разрешенный законодательством и широко распространенный способ ведения агитации”. 19,5% человек было “трудно ответить”.

Опрос проводился с 31 мая по 6 июня. Было опрошено 2009 респондентов во всех областях Украины, Киеве и Крыму. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.