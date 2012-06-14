Фюле беспокоится из-за публичных обвинений Тимошенко до суда

15:49, 14 июня 2012
Политика
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Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что публичные обвинения Юлии Тимошенко по делу о деятельности корпорации «ЕЭСУ» до завершения суда не вызывают доверия.

Фюле говорит, что суд с привлечением медиа - злоупотребление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге на 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.

«Судебный процесс при посредничестве медиа сам по себе является злоупотреблением правосудием», - сказал комиссар.

По словам Ш.Фюле, Европейский Союз будет внимательно следить за этим новым судебным процессом, а также за другими процессами против Ю.Тимошенко.

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