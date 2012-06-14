Для дочери Тимошенко в Германии собрали всех министров юстиции

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Несмотря на возмущение лидеров ЕС и мира, режим Януковича продолжает репрессии в Украине и криминализирует политические решения оппозиционных политиков", - заявила Е.Тимошенко.

Дочь Ю.Тимошенко проинформировала министров о ситуации с делами, возбужденными в отношении ее матери, в частности, о рассмотрении кассации на так называемый "газовый" приговор и рассмотрении дела Европейским судом по правам человека.

"В свою очередь министры юстиции Германии выразили свою обеспокоенность отсутствием в Украине верховенства права, использованием выборочного правосудия и нарушением прав человека", - сообщает сайт Ю.Тимошенко.