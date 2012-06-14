Для дочери Тимошенко в Германии собрали всех министров юстиции
07:02, 14 июня 2012Политика
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Дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко провела встречу с министрами юстиции всех федеральных земель Германии в рамках конференции министров юстиции ФРГ в городе Визбаден.
Для Евгении Тимошенко в Германии собрали министров
Об этом сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.
"Несмотря на возмущение лидеров ЕС и мира, режим Януковича продолжает репрессии в Украине и криминализирует политические решения оппозиционных политиков", - заявила Е.Тимошенко.
Дочь Ю.Тимошенко проинформировала министров о ситуации с делами, возбужденными в отношении ее матери, в частности, о рассмотрении кассации на так называемый "газовый" приговор и рассмотрении дела Европейским судом по правам человека.
"В свою очередь министры юстиции Германии выразили свою обеспокоенность отсутствием в Украине верховенства права, использованием выборочного правосудия и нарушением прав человека", - сообщает сайт Ю.Тимошенко.
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