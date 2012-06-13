В Страсбурге началось заседание Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС
20:23, 13 июня 2012Политика
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В Страсбурге начинается 19-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.
Это уже 19-е заседание
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе двухдневного заседания депутаты Европарламента и Верховной Рады Украины планируют обсудить вопросы двусторонних отношений Украины и Европейского Союза, развитие внутриполитической ситуации в Украине и ЕС, а также будущие парламентские выборы в Украине, их влияние на политическую ситуацию.
Кроме того, депутаты планируют уделить внимание вопросам экономического и секторного сотрудничества, включая вопрос транзита газа.
Планируется, что в четверг, 14 июня с депутатами встретится комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.
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