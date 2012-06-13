В Страсбурге началось заседание Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе двухдневного заседания депутаты Европарламента и Верховной Рады Украины планируют обсудить вопросы двусторонних отношений Украины и Европейского Союза, развитие внутриполитической ситуации в Украине и ЕС, а также будущие парламентские выборы в Украине, их влияние на политическую ситуацию.

Кроме того, депутаты планируют уделить внимание вопросам экономического и секторного сотрудничества, включая вопрос транзита газа.

Планируется, что в четверг, 14 июня с депутатами встретится комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.