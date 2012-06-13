Языковой законопроект будут проталкивать в день игры Украина-Англия

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, один из авторов этого законопроекта Сергей Кивалов, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«До 19 июня – второго голосования за законопроект - есть время для внесения своих предложений, которые, хочу подчеркнуть, будут обрабатываться в Комитете по вопросам культуры и духовности, который возглавляет также депутат от оппозиции», - отметил С.Кивалов.

Комментируя попытки оппозиции обжаловать в Высшем админсуде Украины голосование по законопроекту «Об основах государственной языковой политики», он высказал мнение, что они бесперспективны.

«Я, как политик и как юрист, считаю, что обжалование этого решения Верховной Рады – бессмысленно и бесперспективно», - отметил С.Кивалов.

По его словам, существует факт принятия в первом чтении проекта закона «Об основах государственной языковой политики». «Это значит, что Верховная Рада Украины большинством голосов одобрила основные положения этого законопроекта и согласилась с его концептуальными идеями. Точка», - уверен политик.

«В данном случае действия оппозиция жалки и примитивны. Помните, как 25 мая оппозиционеры учинили в сессионном зале драку? Как тогда им не хватило языка для решения языкового вопроса, так теперь им не хватает элементарного знания парламентской процедуры для решения процедурного вопроса! Ведь претензии жалобщики, насколько я понял из прессы, предъявили не к сути законопроекта, а к процедуре его принятия то есть», - считает он.

С.Кивалов напомнил, что согласно статье 48 Регламента Верховной Рады, существует возможность отмены решения парламента председателем ВР до подписания. «Ведь именно на спикере лежит обязанность по устранению нарушений процедуры голосования. Для этого необходимо депутатское заявление о нарушении процедуры, письменное заявление и зарегистрированный проект постановления об отмене решения парламента», - отметил депутат-регионал.

После этого все эти документы рассматриваются в регламентном комитете парламента, мнение которого носит рекомендательный характер. «Окончательное решение, в любом случае, принимает парламент. Я хочу особо подчеркнуть, до подписания документа спикером парламента, а не после подписи, как сделали политики от оппозиции, пропустив все сроки. Соответствующее постановление было подписано Владимиром Литвиным 9 июня», - отметил С.Кивалов.

Депутат считает, что эти действия политиков от оппозиции говорят об их низком профессиональном уровне и об их разрозненности. «Скорее всего, они долго и мучительно решали «обжаловать или нет?», при этом доказывая друг другу, кто главнее…», - отметил С.Кивалов.

Он думает, что в данном случае обращение депутатов в Высший административный суд Украины – бессмысленно и не имеет судебной перспективы. По его убеждению, оно носит исключительно политический характер. «Цель этого обращения одна – предвыборный пиар», - отметил С.Кивалов.

«Обжаловать решение парламента в суде – право любого гражданина. Для этого есть не сложная юридическая процедура и судьи, которые дадут свою оценку аргументам жалобщиков», - добавил он.

«Что касается перспективы принятия закона, то, я уверен, что его обязательно примут», - считает автор.

Как сообщалось, сегодня глава ВР Владимир Литвин сказал, что поправки и предложения к этому закону депутаты должны подать до 20 июня.

«Пока нет еще поправок. Я думаю, в последний день они будут все внесены, и их будет большое количество», - сказал В.Литвин.