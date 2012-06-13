Янукович надумал сократить разрыв между богатыми и бедными
12:54, 13 июня 2012Политика
4090 0
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что сокращение разрыва между богатыми и бедными, в том числе путем создания рабочих мест с достойной зарплатой, является одной из задач власти.
|Янукович рассказал о задаче власти
«Нам нужно сократить тот огромный разрыв, который существует между богатыми и бедными. Пойти навстречу бедным. Создать условия, чтобы здоровые люди имели возможность работать, а тем, кто уже не способен это делать, предоставить надежную социальную защиту», - сказал он.
В.Янукович выразил убеждение, что у каждого гражданина должна быть возможность зарабатывать достаточно денег для достойного обеспечения своей жизни, благосостояния семьи и воспитания детей.
«Перед вами будет стоять очень непростая задача - создать такие условия для каждого», - сказал Президент, обращаясь к кандидатам на должности председателей районных государственных администраций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter