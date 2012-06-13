Янукович надумал сократить разрыв между богатыми и бедными

Об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Нам нужно сократить тот огромный разрыв, который существует между богатыми и бедными. Пойти навстречу бедным. Создать условия, чтобы здоровые люди имели возможность работать, а тем, кто уже не способен это делать, предоставить надежную социальную защиту», - сказал он.

В.Янукович выразил убеждение, что у каждого гражданина должна быть возможность зарабатывать достаточно денег для достойного обеспечения своей жизни, благосостояния семьи и воспитания детей.

«Перед вами будет стоять очень непростая задача - создать такие условия для каждого», - сказал Президент, обращаясь к кандидатам на должности председателей районных государственных администраций.