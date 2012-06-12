Власенко: не надо быть Коксом, чтобы увидеть нарушения в деле Тимошенко

Бывший Президент Польши Александр Квасьневский и экс-Президент Европейского парламента Пэт Кокс имеют международную репутацию.

Это в комментарии корреспонденту УНИАН отметил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Это не вопрос моего личного доверия или недоверия. Я до сегодняшнего дня не был знаком лично ни с Президентом Квасьневским, ни с Президентом Коксом. Эти люди назначены спецпредставителями Президента Европейского парламента.

Я еще раз отмечаю, нарушения по делу Тимошенко настолько очевидны, что какой-либо человек, имеющий, по крайней мере, минимум понимания, что такое собственная репутация, никогда не будет называть белое черным. А это люди с международной репутацией», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что защита Ю.Тимошенко не инициировала назначения наблюдателей от Европарламента для мониторинга процесса рассмотрения кассационной жалобы по «газовому делу» экс-премьера, однако готова допустить для наблюдения всех желающих.

«Я не хотел бы оценивать кандидатуры, потому что мы не принимали участия в выборе этих кандидатур. Не мы инициировали эти процедуры. Мы максимально открыты, мы готовы допустить хоть всех желающих для мониторинга, потому что мы знаем четко несколько вещей. Первое: Тимошенко не совершала того преступления, которое ей инкриминируют. Мы знаем, что материалы дела полностью и тотально сфальсифицированы. Мы как раз хотим, чтобы все посмотрели материалы и убедились в том, что дело Юлии Владимировны Тимошенко на 100% политическое, и к юриспруденции не имеет никакого отношения», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, А.Квасьневский и П.Кокс «выполняют юридически-политическую функцию» в Украине.

«Они по результатам своего мониторинга выразят свою позицию, которая будет воспринята Европейским парламентом. У нас уже есть резолюция Европейского парламента, в которой он требует срочного освобождения Юлии Владимировны Тимошенко. Просто позиция европейского сообщества станет несколько жестче», - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, П.Кокс и А.Квасьневский прибыли 11 июня в Киев. Согласно договоренности Президента Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра Николая Азарова, П.Кокс и А.Квасьневский будут следить от ЕП за судебными процессами над Ю.Тимошенко. Они будут иметь доступ ко всем документам дела, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам. Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.