Явка избирателей по областям

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ, ссылаясь на данные со всех 225 округов.

В абсолютных цифрах, по его словам, в списки избирателей были внесены 37 млн. 171 тыс. 949 человек. Бюллетени получило 24 млн. 957 тыс. 248 избирателей.

Самая высокая явка - в западных областях, в частности Тернопольская обл. – 76%, Львовская, Волынь, Ривненская область – по 74%, Ивано-Франковская, Хмельницкая – 71%, Винницкая – 70%, Закарпатская область – 61%, Черновицкая – 64%, Житомирская – 67%, Киевская, Черкасская и Николаевская – 65%, Кировоградская – 66%, Одесская – 58%, Черниговская – 67%, Сумская – 65%, Полтавская – 69%, Харьковская – 64%, Днепропетровская – 62%, Запорожская – 66%, Донецкая – 68%, Луганская – 69%, АРК – 63%, Киев – 67,87%, Севастополь – 68,68%.