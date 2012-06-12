Кличко претендует на 4 мажоритарных округа в Киеве
07:02, 12 июня 2012Политика
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Партия УДАР заявила о своих претензиях на четыре мажоритарных округа в Киеве на парламентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от партии «Батькивщина» Юрий Одарченко, комментируя вчера ход переговоров между Объединенной оппозицией и партией УДАР относительно возможности распределения мажоритарных округов.
«Переговоры продолжаются, но мы уже прошли первый этап. По состоянию на сегодняшний день партия УДАР выразила желание иметь 4 мажоритарных округа», - сказал Ю.Одарченко.
В частности, отметил он, УДАР «выразил свои предложения по поводу кандидатур Коваленко, Странникова, Закревской и Рены Назаровой».
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