Кличко претендует на 4 мажоритарных округа в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от партии «Батькивщина» Юрий Одарченко, комментируя вчера ход переговоров между Объединенной оппозицией и партией УДАР относительно возможности распределения мажоритарных округов.

«Переговоры продолжаются, но мы уже прошли первый этап. По состоянию на сегодняшний день партия УДАР выразила желание иметь 4 мажоритарных округа», - сказал Ю.Одарченко.

В частности, отметил он, УДАР «выразил свои предложения по поводу кандидатур Коваленко, Странникова, Закревской и Рены Назаровой».